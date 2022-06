Gabon:Didier Ovono s’insurge contre l’amateurisme de la Fegafoot

Ecouter cet article Ecouter cet article

La mésaventure actuellement vécue par les Panthères du Gabon continue de susciter des réactions au sein du monde du football gabonais. La dernière en date est celle de l’ancien gardien de but de l’équipe nationale Didier Ovono Ebang qui s’est insurgé contre l’amateurisme qui semble entourer la gestion de ce déplacement comptant pour les qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

C’est un véritable coup de gueule que vient de pousser l’ancien international gabonais. En effet, après l’attaquant Aaron Boupendza, qui s’est indigné du fiasco autour du match contre la République démocratique du Congo, le tour est revenu à l’ancien gardien de but des Panthères de réagir à ce que de nombreux observateurs qualifient déjà de scandale.

Ainsi, dans une publication sur son compte Facebook, qu’il aurait supprimée quelques minutes après, Didier Ovono Ebang a exprimé son désarroi face à la situation actuellement vécue par ses anciens coéquipiers. « Le groupe panthère n’en peut plus de cet amateurisme et surtout de ce genre de situation qui me semble évitable en tout point. Nos compatriotes ont laissé leurs familles pour défendre la patrie. Stop a la mort du foot gabonais », a lancé l’international gabonais.

Dans le même élan, Didier Ovono Ebang a exprimé sa honte face à l’amateurisme qui gouverne actuellement le football gabonais.