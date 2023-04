«Gabonais, gabonaise, écrivons une nouvelle page de notre histoire» de Victoire Lasseni Duboze déjà disponible !

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’écrivaine et acteur politique gabonaise Victoire Lasseni Duboze a présenté, ce vendredi 31 mars 2023, sa nouvelle oeuvre littéraire intitulée « Gabonais, gabonaise, écrivons une nouvelle page de notre histoire ». Un ouvrage qui vise à mettre en lumière sa personnalité, sur vision de la vie publique mais encore plus sa feuille de route pour la présidentielle.

C’est devant un parterre de journalistes, de passionnés de littérature et d’acteurs culturels que l’ancienne ministre de la Famille et des Affaires Sociales sous Omar Bongo a présenté son plan d’action pour les présidentielles peu de temps après avoir annoncé sa candidature. Comptant plus de 100 pages et 13 chapitres, cette œuvre reflète et est une lecture de la vision de Victoire Lasseni Duboze pour le son pays.

Intitulé « Gabonais, gabonaise, écrivons une nouvelle page de notre histoire », ce livre soumet à l’appréciation des lecteurs les raisons de la candidature de l’auteur aux présidentielles 2023, son projet de société ainsi que son programme de gouvernement pour la renaissance du Gabon. Pour l’écrivaine, l’intérêt était de se dévoiler « J’ai écrit ce livre pour que les gabonais apprennent à me connaître et voient dans quelle direction j’ai l’intention d’emmener le Gabon ».



Pour Victoire Lasseni Duboze cet ouvrage est un support de campagne. « J’ai pensé qu’un livre pouvait être un bon support parce qu’on l’a tous les jours on peut le lire, le relire et même poser des questions….C’est un livre de campagne je le dis ouvertement ». Non sans manquer de préciser que son genre serait un atout pour le pays. « Depuis 1960 on a vu des hommes au pouvoir, le résultat est là. Peut être qu’il manque ce côté maternelle. » Notons que ledit ouvrage est au prix de 10.000 FCFA à l’arche de l’alliance.