Gabon:1,6 milliard de FCFA de ressources pour la FSBO en 2021

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités en faveur des populations, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) a bénéficié de ressources estimées à à 1,6 milliard au cours de l’année 2021. Un montant qui a connu une chute considérable de près de 2 milliards de FCFA mais qui n’aura pas entamé la volonté de cette organisation de soutenir les personnes défavorisées.

En effet, selon le rapport rendu public le mercredi 6 juillet 2022 et certifié par le Commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, le montant global qui a permis à cette organisation de remplir ses missions durant l’année 2021 est estimé à 1,6 milliard de F CFA. Il s’agit d’une part des contributions financières composées des dons de ses membres qui s’élèvent à 1 342 685 180 FCFA, des entreprises privées 4 947 500 FCFA et d’autres produits accessoires ont permis de récolter respectivement et 207 345901 FCFA .

Dans le cadre de ses activités, la FSBO a également bénéficié de 45 829 463 FCFA de dons en nature de la part d’entreprises privées. Il faut souligner que ces ressources ont connu une baisse de 2 milliards par rapport à l’année 2020. Toutefois, malgré cette baisse, la présidente de cette organisation, Sylvia Bongo Ondimba, par ailleurs première dame, s’est réjouie des différentes actions menées par la fondation l’an dernier.

«L’année 2021 restera gravée comme l’une des plus marquantes de la Fondation et de l’histoire des femmes du Gabon. Elle est l’aboutissement d’un travail laborieux et patient que nous avons entrepris pas à pas, au fil du temps, aux côtés du gouvernement et de la société civile», a-t-elle indiqué dans le rapport.

Il faut noter qu’en 2021, la fondation dans ses missions qui lui sont assignées a consenti pour 1,9 milliard de FCFA de dépenses liées aux emplois, frais de gestion et campagne de communication et de sensibilisation pris en compte en faveur des jeunes, des femmes et de la société civile dans 4 domaines précis.