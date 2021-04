Gabon: Zepekegno et son complice condamné à 11 ans de prison pour braquage

La lutte contre le grand banditisme est loin d’avoir trouvé son épilogue malgré la multiplication des condamnations en justice. La preuve a été encore donnée le mardi 06 avril dernier au tribunal de première instance de Port-Gentil où Prince Manfoumbi et Ulrich Koumba Barbera, tous deux Gabonais accusés de vols à l’aide d’une arme et de complicité de vol, ont été reconnus coupables et condamnés à 11 ans de réclusion criminelle dont 3 avec sursis, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés le 08 octobre 2018 vers minuit. Ce jour-là, Fabrice Nzambanana, une connaissance d’Ulrich Koumba Barbera surnommé « Zepekegno » regagne son domicile lorsque, en chemin, il est surpris par la présence de deux individus. L’un d’eux l’immobilise avec une prise de soumission tandis que le second brandit une arme à feu, un revolver et le dissuade d’opposer la moindre résistance.

La victime est ainsi dépossédée de deux téléphones portables et de 180.000 FCFA. Fait étrange, pendant le braquage, Fabrice Nzambanana remarque la présence d’un troisième individu qui observe de loin la scène et qu’il identifie comme étant Ulrich Koumba Barbera. Une fois leur basse besogne accomplie, les ravisseurs prennent la fuite.

Le lendemain, la victime va déposer une plainte contre Ulrich Koumba Barbera et ses complices pour agression auprès de la brigade-centre qui après enquête va procéder à l’interpellation de « Pekegno » et un de ses complices, Prince Manfoumbi. Lors de leur comparution, les accusés ont reconnu les faits qui leur ont été reprochés.

Le ministère public représenté par le procureur général, Daglish Boucah a requis la culpabilité ainsi que leur condamnation à 20 ans de prison. Leur conseil, Me Elie Missou a également plaidé coupable tout en sollicitant des circonstances atténuantes et le sursis pour Prince Manfoumbi.