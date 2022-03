Gabon: Yves Fernand Manfoumbi veut miser sur la farine de manioc pour la production du pain

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 16 mars dernier, le ministre du Commerce et des PME PMI, Yves Fernand Manfoumbi, a entamé des concertations avec les acteurs de la chaîne de production et d’approvisionnement du blé en l’occurrence Foberd-Gabon et de la Société meunière et avicole du Gabon (Smag). Il s’agissait pour le membre du gouvernement de discuter avec ces opérateurs de la mise en œuvre d’un plan d’investissement pour la production de farine de manioc pour la production du pain.

Face à la montée vertigineuse du prix du blé dans le monde suite au conflit ukrainien, Yves Fernand Manfoumbi semble décidé à prendre les devants. C’est du moins l’objectif affiché lors de la rencontre qu’il a présidée avec les acteurs de ce secteur.

Il s’agissait donc pour le membre du gouvernement de discuter des solutions pour contourner cette difficulté pour que la problématique du prix du blé n’impacte pas négativement sur le panier de la ménagère. « Le coût du blé a considérablement augmenté, ce qui influence de façon directe le coût de la farine, entraînant de facto une augmentation du prix des produits à base du blé, dont le pain. Mais comment anticiper tout cela et quelles alternatives employer, quand on sait que la Russie est à même de freiner l’exportation du blé ? », s’est interrogé le membre du gouvernement.

Yves Fernand Manfoumbi a ainsi proposé une réflexion autour de la farine de manioc. Ce qui supposerait nécessairement un plan d’investissement ciblé, si les deux producteurs Foberd et la Smag garantissent une implication technique, tenant compte de l’écosystème économique et entrepreneurial gabonais.