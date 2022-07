Gabon: Yves Fernand Manfoumbi veut accroître la promotion des produits locaux dans les grandes surfaces

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 13 juillet dernier, le ministre du Commerce et des PME-PMI, Yves Fernand Manfoumbi a reçu à son cabinet les responsables du syndicat des importateurs et exportateurs du Gabon (Simpex) et du Groupe Ceca Gadis. Il était question, lors de cette rencontre, d’échanger sur la problématique de la distribution des produits Made in Gabon au sein des grandes surfaces et ainsi en assurer sa promotion.

Encourager la consommation des produits locaux. C’est sans aucun doute l’ambition affichée par le membre du gouvernement à travers la multiplication de contacts avec les acteurs du secteur. Ainsi, après les responsables de Foberd Gabon et de Prix Import carrefour, Yves Fernand Manfoumbi a reçu le président du SIMPEX Jean Sylvain Ndong et le directeur général du groupe CECA GADIS Jean Bernard Boumah.

Au menu de cette séance de travail, la question de la promotion des produits locaux dans les grandes surfaces mais aussi d’autres dossiers relatifs au secteur de la distribution. Il faut souligner que cette rencontre s’inscrit pleinement dans la feuille de route du ministère du Commerce qui souhaite accroître la présence des produits locaux au sein des grandes surfaces.

Une ambition qui cadre parfaitement avec la vision du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba notamment en matière de promotion de l’entreprenariat national. Les grandes surfaces constituent donc des partenaires privilégiés pour arriver à un véritable essor du Made in Gabon.

