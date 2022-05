Gabon: Yves Fernand Manfoumbi promeut la 2ème mission économique de la Francophonie à Port-Gentil et Franceville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la tenue du 06 au 08 juillet prochain de la 2ème mission économique et commerciale de la Francophonie, le ministre du Commerce Yves Fernand Manfoumbi a échangé les 20 et 21 mai dernier avec les opérateurs économiques de Port-Gentil et de Franceville. Il était question pour le membre du gouvernement d’exposer à ces derniers l’importance que revêt cet événement mais surtout solliciter leur adhésion pleine et entière pour sa réussite.

C’est accompagné du directeur général du Commerce Jean François Yanda, du président du comité technique d’organisation et des autres directeurs généraux des PME,de l’économie sociale et solidaire , de l’Artisanat et de la lutte contre la Pauvreté que Yves Fernand Manfoumbi a tenu à échanger avec les opérateurs économiques de ces deux localités. Objectif, leur présenter les contours de la tenue de la 2ème mission économique et commerciale de la Francophonie prévue se tenir à Libreville au mois de juillet.

En effet, à Port-Gentil comme à Franceville, le membre du gouvernement a exposé sur l’importance de cette deuxième mission, les attentes des entreprises internationales qui effectueront le voyage de Libreville et mais aussi la nécessité d’une adhésion massive du secteur privé pour la réussite de cet évènement. Il faut dire que cette deuxième mission économique et commerciale constitue une véritable opportunité pour les opérateurs économiques du Gabon qui auront l’occasion de prospecter ensemble des marchés, de discuter d’affaires et de réseauter avec les opérateurs économiques locaux, dans les secteurs de l’agro-industrie, des énergies renouvelables et des biens et services numériques.

Conduite par la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie Louise Mushikiwabo, ce forum de haut niveau réunira environ 300 opérateurs économiques et institutionnels francophones en provenance d’Afrique, d’Amérique du Nord, d’Europe occidentale et de l’océan Indien. Cette mission sera essentiellement marqué par des échanges avec les autorités politiques et économiques des pays d’accueil; des rencontres B2B avec de grands groupes et des PME locales; des visite de sociétés et d’établissements locaux mais aussi des activités de réseautage avec l’ensemble des participants venus d’Afrique, d’Amérique du Nord, d’Asie, d’Europe occidentale et de l’océan Indien.