Gabon: Yves Fernand Manfoumbi pour une meilleur appropriation de la ZLECAF

Le vendredi 07 octobre 2022 le ministre du Commerce Yves Fernand Manfoumbi a présidé la 10ème réunion du Conseil des ministres du Commerce africains de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Occasion pour le membre du gouvernement de présenter la vision du Gabon en matière de fonctionnement de cet espace et la nécessité de s’en approprier.

C’est au Accra international center au Ghana, pays abritant le Secrétariat général ce 7 octobre 2022, que s’est déroulé ce conseil des ministres du Commerce des pays membres de la ZLECAF. Ce marché unique qui compte 1,2 milliard d’habitants combiné à un PIB de 3.000 milliards de dollars constitue un véritable pas en avant dans le raffermissement des échanges commerciaux entre pays du continent.

Profitant de son allocution de circonstance, Yves Fernand Manfoumbi a sollicité un système de rotation de ces réunions souhaitant l’organisation de la 11e réunion du Conseil des ministres à Libreville pour que les populations s’approprient ce projet continental. « Pour donner un caractère plus intégrateur et inclusif pour nos populations, il m’est apparu utile de proposer une rotation de nos lieux de travaux afin de donner plus de visibilité à l’action du Secrétariat de la ZLECAF », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le président du Conseil des ministres de la ZLECAF, par ailleurs ancien président nigerien, Mahamadou Issoufou a tenu à se féliciter des avancées enregistrées ces dernières années. Avec 54 signatures et 44 ratifications enregistrées, ce dernier a exprimé sa volonté de voir ce projet entrer dans sa phase pratique.