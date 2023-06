Gabon : Yves Fernand Manfoumbi pour la consolidation de l’économie sociale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l’Entrepreneuriat national et de l’Economie sociale s’est entretenu le jeudi 15 juin dernier avec les acteurs dudit secteur. Yves Fernand Manfoumbi et son délégué Mamadou Oumar Boueni ont passé au crible la structuration des filières sous le modèle des interprofessions.

À l’heure où le gouvernement est à pied d’œuvre dans la diversification de l’économie, les activités génératrices de revenus ainsi que le développement de l’entrepreneuriat national sont entrevus comme des leviers importants. Fer de lance de cette vision novatrice, Yves Fernand Manfoumbi,Ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l’Entrepreneuriat national et de l’Economie sociale, ne ménage aucun effort pour sa concrétisation.

Yves Fernand Manfoumbi auprès des interprofessions

Pour ce faire, le membre du gouvernement s’attelle à consolider cet écosystème. Et ce, par la remontée des chaînes de valeurs. Cela implique nécessairement l’adoption d’un un cadre normatif. Pour Yves Fernand Manfoumbi l’objectif de cette rencontre est double. Puisqu’elle a permis de « mesurer l’importance de la sensibilisation via des canaux de communication appropriés ».

Vers l’aménagement d’un marché spécifique

Car faut-il rappeler que l’implémentation des économies d’échelle passe par l’intégration des interprofessions. Pour les acteurs dudit secteur, après le lancement officielle de l’Union gabonaise l’interprofession de la filière manioc (UGAFIM), l’État devrait aménager un espace dédié à l’écoulement des produits issus des différentes interprofessions.

Au contact des acteurs de l’économie sociale et solidaire, Yves Fernand Manfoumbi s’est réjoui de la teneur des échanges. Le Ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l’Entrepreneuriat national et de l’Economie sociale en ressort avec une cartographie des besoins. Toute chose qui lui permettra de répondre efficacement. Autant dire que ce type d’initiative devrait se multiplier pour jauger la dynamique des filières.