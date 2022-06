Gabon: Yves Fernand Manfoumbi participe à une rencontre de l’OEACP

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 30 mai dernier, le ministre du Commerce, des Petites et moyennes entreprises Yves Fernand Manfoumbi a pris part par visioconférence à la rencontre extraordinaire des ministres du Commerce de l’Organisation des États de l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP). Une rencontre qui avait pour objectif d’échanger sur le renforcement des échanges commerciaux entre les pays membres de cette organisation.

En effet, la tenue de cette réunion extraordinaire s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords commerciaux particuliers ayant pour but principal le développement des pays ACP et leur insertion progressive dans l’économie mondiale. Cette réunion de haut niveau a été présidée par le ministre tchadien du Commerce et de l’Industrie, Ali Djadda Kampard.

« L’objectif de cette rencontre politique de haut niveau est d’identifier les moyens permettant de renforcer les échanges commerciaux entre États membres de l’OEACP, dont fait partie le Gabon », a indiqué le ministre du Commerce Yves Fernand Manfoumbi.

A noter que la prochaine réunion des ministres du Commerce de l’OEACP, se tiendra du 12 au 15 Juin 2022, et aura pour principal objectif de préparer la participation des États membres de l’organisation à la 12ème Conférence ministérielle de l’OMC, avec pour résultat attendu, la déclaration ministérielle révisée de l’OAECP qui servira de référence aux négociateurs de l’OEACP.