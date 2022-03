Gabon: Yves Fernand Manfoumbi et Raphael Ngazouze font leur retour au gouvernement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si le remaniement du gouvernement annoncé ce mardi 08 mars 2022 a été particulièrement marqué par l’entrée de deux hauts cadres de l’opposition, le retour de Yves Fernand Manfoumbi et de Raphaël Ngazouze n’est pas passé inaperçu. En effet, ces derniers ont été nommés respectivement ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises et ministre de la Formation professionnelle.

L’un des retours les plus emblématiques est sans aucun doute celui de l’actuel député du département de la Dola dans la province de la Ngounié. Sorti du gouvernement le 20 février 2018, alors qu’il occupait le département de l’Agriculture, où il avait été remplacé par Biendi Maganga Moussavou, Yves Fernand Manfoumbi fait son retour par la grande porte au sein du gouvernement de Rose Christiane Ossouka Raponda.

Il faut dire que ce dernier avait remporté haut la main les élections législatives de 2018. Député, l’homme a mené plusieurs actions dans son département qui lui a permis de s’ancrer encore un peu plus dans le cœur de ses populations. C’est sans doute cette dynamique, tant recherchée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui lui a valu cette confiance.

L’autre grand retour, c’est celui de l’actuel 6ème vice président de l’Assemblée nationale

Raphaël Ngazouze qui lui a été nommé ministre de la Formation professionnelle. Rappelons que ce dernier occupe pour la première fois le poste de ministre plein, après avoir longtemps été ministre délégué dans plusieurs départements ministériels, notamment, à l’Economie, à l’Education nationale et aux Affaires étrangères. C’est donc une consécration pour ce fervent militant du parti démocratique gabonais, originaire de l’Ogooué-ivindo.