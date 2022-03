Gabon: Yves Fernand Manfoumbi en VRP au Cambodge et au Vietnam

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre du commerce des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries (PME PMI), Yves Fernand Manfoumbi, accompagné d’une délégation gabonaise séjourne depuis le lundi 21 mars dernier à Ho Chi Minh au Vietnam. Un déplacement qui s’inscrit dans le cadre de la Mission économique et commerciale de la francophonie qui se tient au Vietnam et Cambodge du 21 au 30 mars 2022.

C’est la toute première mission économique et commerciale à dimension multilatérale, organisée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui se déroule du 21 au 30 mars 2022 au Vietnam et au Cambodge. Il s’agit d’un dispositif innovant et structurant visant à accompagner de manière concrète les entreprises francophones dans leur expansion à l’international. Conduite par la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, la mission compte 3 étapes: Hô Chi Minh-Ville : 21-23 mars 2022 ; Hanoï : 24-26 mars 2022 ; Phnom Penh : 28-30 mars 2022.

Ainsi, le Gabon est représenté dans cette rencontre par le ministre du Commerce des Petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, Yves Fernand Manfoumbi, qui pour l’occasion est accompagné d’une forte délégation composé du directeur général du Commerce Jean François Yanda, du du conseiller du président de la République Herta Audrey Seba Koho, du directeur général de la Caistab Thierry Prosper Mboutsou ou encore du directeur général de la SING Yannick Ebibie. Profitant de cette tribune, le membre du gouvernement s’est réjoui de l’opportunité qu’offre ce forum, axé sur les secteurs à fort potentiel de croissance et de compétitivité à savoir l’Agro-industrie, les énergies renouvelables et les biens et services numériques.

En effet, le Gabon longtemps dépendant de ses exportations de matières premières, est aujourd’hui engagé dans un processus irréversible de diversification et de transformation de son économie. « Le climat des affaires s’est significativement amélioré grâce aux réformes institutionnelles et juridiques. La création de deux Zones Économiques Spéciales (à Libreville et à Lambaréné) et la mise en place d’un cadre propice aux partenariats public-privé sont des réalités appréciées des hommes d’affaires et des investisseurs », a indiqué le ministre du commerce gabonais.