Gabon: Yves Fernand Manfoumbi en visite d’inspection à la Direction générale du commerce

Le membre du gouvernement a effectué, le vendredi 22 avril dernier, une série de visites d’inspection au sein des services de la Direction générale du Commerce. À cet effet, Yves Fernand Manfoumbi a pu prendre le pouls des conditions de travail des agents qui y exercent non sans s’engager à « progressivement » trouver des solutions pérennes pour aboutir à un fonctionnement optimal de ces services sous sa tutelle.

C’est dans le déploiement de son ambitieux projet qui vise à rendre le secteur du Commerce opérationnel, rentable et responsable que Yves Fernand Manfoumbi a fait le tour du propriétaire de l’ensemble des services placés sous sa tutelle. La deuxième étape de ce périple a conduit le membre du gouvernement à la Direction générale du Commerce (DGC), du Secrétariat Général et de l’Inspection générale des services.

Accompagné d’une délégation, Yves Fernand Manfoumbi a procédé à la visite de la Direction du commerce extérieur, du commerce intérieur ainsi que d’autres directions connexes. Le but étant de s’imprégner du cadre institutionnel de chacun de ces services en vue de comprendre leur mode de fonctionnement. Occasion pour Jean François Yanda de faire le point sur les besoins mais également les actions à mener à court terme pour inverser la donne.



En réaction, le ministre du Commerce a annoncé que des solutions « seront progressivement trouvées en tenant compte de la programmation budgétaire et renforcer les partenariats avec des organismes d’appui aux commerce », a souligné Yves Fernand Manfoumbi. Notons que les grands défis à relever consistent entre autres à promouvoir le Made In Gabon, cartographier les commerçants et entreprenants, formaliser les secteurs au noir et actualiser le Code du commerce.