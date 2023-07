Gabon : Yves Fernand Manfoumbi devise avec la BAD sur l’intégration régionale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l’Entrepreneuriat national et de l’Economie sociale a reçu en audience, le mardi 18 juillet dernier, une délégation de la Banque africaine de développement (BAD). Yves Fernand Manfoumbi et Solomane Kone ont évoqué la mise en œuvre du Document de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique centrale.

En marge de la 5ème réunion de coordination semestrielle entre l’UA, les Communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, le ministre du Commerce s’est entretenu avec la Banque africaine de développement. Les parties se sont attelées à scruter comment matérialiser l’intégration régionale dans la sous-région.

La nécessité d’implémenter le DSIR

En mission d’évaluation à Libreville du 17 au 21 juillet 2023, la Banque africaine de développement a par le biais de son Directeur général adjoint rappelé à Yves Fernand Manfoumbi l’intérêt de mettre en musique l’instrument qu’est le Document de stratégie d’intégration régionale (DSIR). Un objectif partagé par la partie gabonaise impliquée pour cet idéal.

Pour y parvenir, l’institution financière ne ménage aucun effort pour mobiliser les ressources nécessaires à la promotion de l’investissement dans les pays membres. Aussi, la BAD s’engage à fournir aux pays membres une assistance technique. Cela implique également des conseils sur les politiques à mettre en œuvre. Un package auquel le Gabon est prêt à souscrire.

La BAD déterminée à atteindre l’intégration régionale

Selon Solomane Kone, l’essor de l’Afrique centrale repose sur une dynamique commune tant dans l’industrie que sur l’ensemble de l’économie. Ainsi le Directeur général adjoint de la Banque africaine de développement soutient que l’objectif est « d’assurer une véritable croissance inclusive et durable ».

Et ce, « en procédant aux ajustements nécessaires, conduisant le secteur privé à soutenir la transformation structurelle de l’économie », a-t-il conclu. Ainsi, la BAD s’appuie sur la mise en place d’infrastructures durables en matière de transport et d’énergie. Et l’amélioration du climat des affaires en intégrant l’égalité Femme-homme, l’environnement et les questions sociales.