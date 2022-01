Gabon: Yves Fernand Manfoumbi défend sa proposition de loi sur la sécurité alimentaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 13 janvier 2022, le député du département de la Dola dans la province de la Ngounié, Yves-Fernand Manfoumbi, était face à ses collègues de la Commission des lois. Il était question pour l’élu de présenter sa proposition de loi cadre relative à la qualité et la sécurité sanitaire des aliments au Gabon.

Déjà porteur d’une proposition de loi portant réglementation de la filière des agro carburants, l’ancien ministre de l’Agriculture a présenté à ses collègues parlementaire cette nouvelle proposition de loi qui vise à promouvoir la collaboration effective entre les acteurs du secteur de la sécurité alimentaire.

Selon Yves Fernand Manfoumbi, cette proposition de loi permettra de définir les rôles des différentes autorités compétentes intervenant en matière de sécurité sanitaire des aliments, d’établir les définitions communes et fixer des principes directeurs qui s’imposent à tous les acteurs du secteur alimentaire. En outre, elle permettra d’instaurer un système de contrôle et de sanction plus dissuasif.

Pour le député du département de la Dola, cette proposition devrait permettre de se doter d’une législation en matière de sécurité sanitaire des aliments conforme aux standards internationaux.