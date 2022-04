Gabon: Yves Fernand Manfoumbi décline la stratégie nationale de développement du secteur privé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 08 mars 2022 le le ministre du Commerce, des Petites et moyennes entreprises (PME), Yves Fernand Manfoumbi, a présenté aux responsables de son département sa stratégie nationale de développement du secteur privé. Une stratégie qui devrait permettre de dynamiser ce secteur conformément aux prescriptions du Plan d’accélération de la transformation (PAT).

C’est en présence des directeurs généraux, directeurs et chefs de service du ministère du Commerce et des Petites et moyennes entreprises que le membre du gouvernement a tenu à présenter sa vision à la tête de ce ministère. Réparti en cinq axes cette ambition affichée par Yves Fernand Manfoumbi, s’inscrit dans la volonté de donner un nouveau à ce secteur clé de l’économie nationale.

Ainsi, au nombre des axes retenus par le ministre du Commerce figurent la création des champions nationaux en termes de PME, le renforcement du cadre institutionnel et la dynamisation des secteurs commerce et PME. « Les axes se déclinent en actions concrètes avec un chronogramme clair. Je suis très pressé. Ne peut profiter du vent que celui qui sait où il va », a-t-il indiqué.

A cet effet, le membre du gouvernement a exhorté l’ensemble de ses collaborateurs à s’impliquer pleinement dans la réalisation de ce challenge. « Le ministre a insisté sur l’adaptation aux outils qu’il faut aux PME et proposé un accompagnement personnalisé, qui prend en compte les problèmes qui sont posés », a déclaré Georgette Ongala, directeur général des PME.Pour sa part, le Directeur général du Commerce, Jean François Yanda a relevé que « l’opportunité que nous avons aujourd’hui est que tous nos collaborateurs sont là. Le directeur du Commerce extérieur développe par exemple un pan très important de ces politiques publiques. Et l’idée c’est que dès lundi nous mettions en œuvre notre plan d’action », a-t-il indiqué.