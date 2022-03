Gabon: Yves Fernand Manfoumbi ambitionne faire du secteur commerce un levier de croissance inclusive

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours de la cérémonie de passation de charge intervenue le 11 mars dernier que le nouveau ministre du Commerce Yves Fernand Manfoumbi a manifesté sa détermination à faire de ce secteur un levier de croissance inclusive. Une ambition qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’accélération de la transformation (PAT).

En effet, à peine installé à son nouveau poste, le membre du gouvernement a indiqué se mettre tout de suite au travail pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. « Le chef de l’Etat a instruit le gouvernement de pouvoir mettre en place un cadre normatif qui sied aux enjeux du moment. Et la vision du gouvernement, c’est de faire du secteur du Commerce, un véritable moteur de la croissance inclusive de l’économie nationale » , a indiqué Yves Fernand Manfoumbi

Mais pour atteindre ces objectifs, le membre du gouvernement dit avoir besoin de l’apport de tous les agents de ce département ministériel, pour déjà poursuivre l’œuvre entamée par son prédécesseur et atteindre ensemble les objectifs fixés par Ali Bongo au gouvernement. « Nous avons pour mission de faire du secteur du commerce et des PME PMI, un véritable moteur de la croissance inclusive de l’économie nationale » , a-t-il laissé entendre. « Mais cela passe par un commerce en or. Un commerce en or, c’est un commerce opérationnel et rentable, d’où la nécessité des réformes engagées de les poursuivre. Le diagnostic a été fait par mes prédécesseurs et ensemble nous devons mettre en place la vision du chef de l’État, » a-t-il précisé.