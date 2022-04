Gabon: Yves Fernand Manfoumbi ambitionne booster le secteur de l’artisanat

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 28 avril 2022 le ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, Yves Fernand Manfoumbi a échangé avec le président de la Chambre nationale des métiers de l’artisanat du Gabon (CNAMG) Serge Charles Nkoma Hapita. Il était question lors de cette rencontre d’évoquer la question de la redynamisation de ce secteur important de l’économie nationale.

C’est au sein du magasin de fabrication, de vente et de réparation de chaussures de luxe homme et femme et prêt-à-chausser, Tchozo, structure promue par le président de la Chambre nationale des métiers de l’artisanat du Gabon, que le membre du gouvernement a tenu à faire un tour d’horizon de l’activité du secteur de l’artisanat. Un secteur en pleine éclosion qui selon le responsable de la CNAMG devrait trouver un écho auprès du gouvernement.

Ainsi, Yves Fernand Manfoumbi a voulu à travers cette visite s’imprégner des conditions de travail au sein des ateliers Tchozo mais également des activités de la Chambre nationale des métiers de l’artisanat. « La Chambre des métiers et de l’artisanat est un établissement public dont le rôle est de soutenir les artisans et de promouvoir ces artisans », a-t-il expliqué.



Profitant de cette occasion, Serge Charles Nkoma Hapitale a rappelé le rôle essentiel de l’artisanat dans l’économie nationale. « C’est incontestablement un secteur économique multi-professionnel dynamique, qui génère des revenus importants, produit des biens et des services indispensables à la population, crée des emplois et transmet des savoir-faire », a-t-il indiqué. Par ailleurs, le ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises de réitérer l’engagement du gouvernement à accompagner les structures artisanales.