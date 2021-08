Gabon: Yves Ditengou menace de radiation les militaires indélicats

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Chef d’état-major général des Forces armées gabonaises (CEMGFAG) s’est entretenu le mardi 3 août 2021, avec les officiers tous corps armés confondus au Camp Aïssa de Libreville. Faisant le point sur les dérives des agents de forces de défense devenues « intolérables », le Général de division Yves Ditengou a brandi la menace d’une radiation immédiate contre « Tout militaire impliqué dans des rixes » et ce, afin de redorer le blason de l’armée gabonaise avilie.

C’est le camp Aïssa de Libreville, lieu abritant le 1er Régiment de parachutistes gabonais, qui a servi de cadre, le mardi 3 août 2021, au rassemblement des officiers militaires en tête desquels le Chef d’état-major général des Forces armées gabonaises. En effet, le Général de division Yves Ditengou, a tenu à se faire la courroie de transmission des préoccupations du ministre de la Défense nationale Michael Moussa Adamo sur la violation manifeste du Code de l’honneur signé en 2013 et devant orthodoxer les agissements des hommes en treillis.

Occasion pour le premier militaire gabonais de saluer l’engagement de ses troupes dans la lutte contre le covid-19. Le patron de l’armée n’a pas manqué de pointer du doigt les égarements de certains hommes de troupe dans l’exercice de leurs fonctions. « L’heure est grave! Des vidéos humiliantes et dégradantes, mettant en scène des personnels des FAG circulent sur les réseaux sociaux », a-t-il déploré. Digne d’une lettre missive, le chef d’état-major général des FAG a dénoncé les abandons de poste et autres actes insolites de nature à dévaloriser le militaire gabonais.

Las d’être sujet à des humiliations répétées et d’assister à l’avilissement de l’armée gabonaise, le General Yves Ditengou a mis en garde ses troupes. « Tout militaire impliqué dans des rixes et autres sera systématiquement traduit devant un Conseil de discipline avec une seule sanction: la radiation avec perte d’effets et attributs, médiatisée, pour servir d’exemple », a-t-il déclaré du haut de son pupitre. Une déclaration qui, on l’espère, saura être tout ouïe par les militaires qui brillent, ces derniers temps, par les affrontements intestins qui sont aux antipodes de la vision du Chef suprême des armées Ali Bongo Ondimba.