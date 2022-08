Gabon: Yves Barrasouaga interdit les contrôles routiers dans le Grand Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans le cadre de la cérémonie des grandes couleurs organisée récemment à l’École nationale de gendarmerie d’Owendo que l’annonce a été faite. Après les félicitations suite à leur prestation remarquée lors du défilé commémorant le 62ème anniversaire de l’indépendance du Gabon, le Général de brigade et commandant en chef de la gendarmerie, Yves Barrasouaga a informé de l’interdiction jusqu’à nouvel ordre des contrôles de véhicules dans le Grand Libreville. Une décision qui fait suite sans aucun doute aux multiples récriminations dont font l’objet certains agents des Forces de police notamment avec le phénomène du racket.

Si depuis plusieurs années l’opinion appelle à des mesures efficaces pour lutter contre le phénomène de racket, les hauts responsables de la gendarmerie nationale semblent désormais décidés à mettre un terme à cette pratique. C’est dans cette optique que le général de brigade et commandant en chef de la gendarmerie, Yves Barrasouaga a informé ses troupes, de l’interdiction jusqu’à nouvel ordre des contrôles routiers dans le Grand Libreville.

A cet effet, le général de brigade et Commandant en chef de la gendarmerie, Yves Barrasouaga n’a pas manqué de lancer un avertissement aux indélicats. « Les brebis galeuses, je vous intime l’ordre de vous adapter au règlement militaire. Le commandant a pris la décision d’interdire l’exercice de la police de circulation routière dans le Grand Libreville » a-t-il averti.

Excédés par le phénomène de racket duquel les agents de forces de l’ordre étaient passés maîtres, les taximen et autres automobilistes ont porté la voix haute pour dénoncer ledit phénomène. Conséquence immédiate, les plus hautes autorités de la Gendarmerie ont une fois de plus décidé de suspendre les contrôles routiers. Gageons que cette fois sera la bonne et que le phénomène connaîtra son épilogue.