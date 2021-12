Gabon: Yanick Legault arbitrairement arrêté par la police

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 13 décembre 2021 aura été particulièrement agité au sein de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Gabon (BICIG). En effet, les agents de cet établissement bancaire se sont insurgés contre l’intrusion d’une escouade de la Gendarmerie nationale et l’arrestation de l’un de leurs collègues en l’occurrence Yanick Legault.

Selon une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, cette arrestation pour le moins incompréhensible serait consécutive à un contentieux entre deux clients. Après le jugement du tribunal qui aurait été favorable à l’une des parties, cette dernière aurait saisi les forces de l’ordre pour exécuter la décision de justice sans aucun accord préalable de la direction générale de l’établissement bancaire.

Des agissements qui n’auraient pas reçu l’assentiment des agents qui auraient très mal pris l’intrusion musclée des forces de l’ordre dans leurs bureaux mais surtout l’arrestation de leur collègue Yanick Legault qui aurait refusé d’exécuter la décision de la justice sans l’aval de sa hiérarchie. « Nous au niveau de la BICIG pour qu’on effectue une transaction financière, même s’il y a une décision du tribunal, il faudrait que nous obtenions l’aval de notre direction. Ce matin les gendarmes sont arrivés armés jusqu’aux dents pour arrêter notre collègue », relate l’un des agents dans la vidéo.

Ainsi, malgré les vives protestations l’agent aurait été embarqué et emmené sous le regard impuissant de ses collègues et même quelques clients de la banque. C’est quelques heures plus tard, sous la pression des agents et de la direction générale de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Gabon qu’il aurait d’ailleurs été relâché. Une situation qui remet une fois de plus au goût les passes droits dont se permettent certains auxiliaires de justice en complicité avec des agents qui font très souvent fi des procédures dans ce type d’affaires.