Gabon: Wesbert Moussounda promu à la tête de la Société équatoriale des mines

C’est au cours du Conseil des ministres qui s’est tenu jeudi 10 mars dernier au Palais du bord de mer que Wesbert Moussounda Ngoumba a été nommé nouveau directeur général de la Société équatoriale des Mines (SEM). Il remplace Elvis Ossindji qui a été promu ministre des Mines et devra donc assurer la continuité des projets mis en place pour la redynamisation de cette entreprise.

Si dans l’opinion, son nom sonne comme un nouveau, Wesbert Moussounda Ngoumba n’est pas inconnu du secteur des mines. En effet, avant sa nomination à la tête de la Société équatoriale des Mines a occupé de nombreuses fonctions au sein de plusieurs entreprises minières non seulement sur le plan national mais aussi à l’international.

Titulaire d’un master en Sciences et techniques comptables et financières option finance, le nouveau patron de la SEM a commencé sa carrière en 2008 au Mali en intégrant la direction des finances de la Canadian avion gold corporation avant de rejoindre IAMGold Corporation au Mali et au Sénégal. Par la suite, il travaille tour à tour au Comptoir gabonais de collecte de l’or et est nommé président du conseil d’administration de La pierre du Gabon.

Avant sa nomination, il occupait la fonction de directeur des opérations au sein de la SEM depuis septembre 2021. Mais avant, il a été directeur du Comptoir gabonais de collecte de l’or (CGCO), une filiale de la Société équatoriale des mines (SEM), de 2013 à janvier 2021.