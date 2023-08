Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Coordonnateur général du Service d’aide médicale d’urgence (Samu) Social Gabonais a témoigné sa reconnaissance envers le Chef de l’Etat gabonais pour l’accompagnement dont bénéficie sa structure. Le Dr. Wenceslas Yaba, en a profité pour préciser que sans Ali Bongo Ondimba leur action ne serait pas si efficace.

Véritable outil social dans la prise en charge médicale gratuite des plus vulnérables , le Samu social ne cesse d’agir revêt une importance capitale pour le Gabon. Une performance issue de ses nombreuses campagnes jusqu’aux confins de l’intérieur du pays. Une activité soutenue par le Chef de l’exécutif qui a cerné l’intérêt d’accompagner l’excellence des samu socialisés.

Ali Bongo comme catalyseur de l’action du Samu social gabonais

Présenté comme un homme au grand cœur, Ali Bongo Ondimba ne ménage aucun effort pour soutenir les initiatives qui fonctionnent. Son soutien sans faille, n’a pas laissé indifférent le Coordinateur général de ladite structure. Le Dr Wenceslas Yaba a indiqué que « il faut immensément remercier son excellence Ali Bongo Ondimba ».

Une marque de reconnaissance qui caractérise l’humanitaire. Lequel mobilise ses troupes pour rendre effectif l’accès à la santé pour tous. Et ce, sans distinction aucune. « C’est la première fois dans le monde qu’un scanner est gratuit….c’est la première fois dans le monde qu’un outil humanitaire fait 4000 cataractes ».

Un bilan des plus élogieux

Fer de lance du dynamisme au sein de cette structure sociale, le Dr. Wenceslas Yaba a précisé que depuis l’acquisition du scanner au Gabon ce sont au total « 2900 gabonais en 11 mois qui en ont bénéficié ». À cela s’ajoute le programme de « l’obscurité à la lumière » qui a fait plus de 4000 bénéficiaires.

Le Samu social entend perpétuer son action grâce à la volonté et l’humanisme de ses équipes. Il est à noter que chaque jour « on paie des médicaments, on donne aux populations gratuitement à 1500 Gabonais chaque jour », a-t-il conclu. Ouvert à toute heure, le Samu social gabonais est joignable au 1488.