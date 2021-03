Gabon vs RDC: Dijon refuse de libérer Ibrahim Ndong et Ecuele Manga

Comme il fallait s’y attendre au regard du contexte épidémiologique, de nombreux clubs européens ont décidé de profiter de cette situation pour retenir leurs joueurs évoluant hors espace européen. C’est le cas du Dijon FCO où évoluent les internationaux Didier Ibrahime Ndong et Bruno Ecuele Manga, qui vient à travers un communiqué officiel, d’annoncer qu’il ne libérera pas « ses joueurs internationaux évoluant hors espace européen lors de la prochaine trêve internationale fin mars ».

C’est à travers un communiqué laconique publié il y a quelques heures sur son site officiel, que le Dijon Football Côte-d’Or (DFCO), a annoncé son intention de « ne pas libérer ses joueurs internationaux évoluant hors espace européen lors de la prochaine trêve internationale fin mars ». Évoquant le fait que ces derniers seront « contraints de devoir observer une période d’isolement de plus de cinq jours au retour de leurs sélections », la direction du club a donc tranché dans le vif.

En effet, comme autorisé par la FIFA, le club basé à Dijon actuel 20ème de Ligue 1 et qui lutte pour sa survie dans l’élite la saison prochaine, a donc décidé de bloquer ses joueurs, au grand dam de Patrice Neveu et de la sélection gabonaise, qui s’apprête à jouer deux matchs cruciaux face à la RDC et l’Angola. A l’image de nombreux autres clubs européens dans la même situation, le club français a donc mis son véto.

Tauliers de la sélection, Didier Ibrahim Ndong et Bruno Ecuele Manga vice-capitaine, risquent donc fortement de manquer ces deux rencontres pour l’avenir, même si leur club « reverra éventuellement sa position suivant l’évolution de la réglementation sanitaire » comme indiqué dans le communiqué. Un coup dur qui risque malheureusement d’en appeler d’autres, au regard de la situation sanitaire actuelle et du protocole sanitaire.