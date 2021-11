Gabon: voyager avec Afrijet sur Franceville et Port-Gentil à 48 000 FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Engagée dans une politique de redynamisation de ses activités, la compagnie aérienne Afrijet a lancé récemment une nouvelle promotion sur le prix de ses billets Libreville-Franceville et Libreville-Port-Gentil. Ainsi, les voyageurs sur ces axes ne débourseront seulement que 48 000 FCFA pour un aller simple.

Leader du secteur aérien dans la sous région, Afrijet ne cesse d’innover et de proposer de meilleures offres de service. C’est dans cette optique que la compagnie a décidé de démocratiser le prix des billets d’avion à destination de deux des principales villes du Gabon, tout ceci pour le plus grand bonheur des voyageurs.

Ainsi, les voyageurs ont désormais la possibilité de prendre un vol Afrijet à un prix battant toute concurrence. Pour un aller simple Libreville-Port-Gentil et Libreville-Franceville le passager ne déboursera que 48 000 FCFA. Ces tarifs non remboursables, non modifiables et qui intègrent seulement le bagage cabine concerne un premier contingent de 2 000 places.

Il faut souligner que l’annonce de cette nouvelle offre promotionnelle intervient quelque temps seulement après l’acquisition de trois nouveaux avions 72-600 neufs auprès de l’avionneur franco-italien ATR. Une acquisition qui porte désormais à quatre les 72-600 de la flotte de la compagnie et vient conforter son leadership dans le secteur aérien de la sous-région.