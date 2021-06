Gabon: voyager au prix du train pour Franceville et du bateau pour Port-Gentil grâce à Afrijet

Soucieuse de répondre de manière efficiente aux attentes des populations gabonaises en matière de transport, la compagnie aérienne Afrijet vient de lancer une grande révolution dans le secteur notamment en matière de prix des billets d’avion. Ainsi, l’entreprise a lancé récemment un tarif historique sur le réseau domestique soit 36 000 FCFA sur un aller simple de Libreville-Port Gentil et 45.000 FCFA sur un aller simple de Libreville-Franceville.

C’est au cours d’un entretien accordé au quotidien L’Union que l’administrateur directeur général d’Afrijet Marc Gaffajoli a donné les contours de cette nouvelle offre promotionnelle. Une annonce qui s’inscrit dans la volonté de la compagnie aérienne de démocratiser le prix des billets d’avion à destination de deux des principales villes du Gabon.

Pour le patron d’Afrijet, l’idée est essentiellement de « déconfiner les prix ! » pour faciliter le déplacement des populations en toute sécurité et dans des conditions de confort optimal. « Les Gabonais ont besoin d’air, ils ont besoin de voir leurs proches, les gens qu’ils aiment, ils ont besoin d’une pause, ils ont besoin de mobilité. Et nous aimons trop l’aviation pour nous résoudre à la voir désertée pour des questions de prix », a-t-il lancé.

De manière pratique les voyageurs ont désormais la possibilité de prendre un vol Afrijet au « prix du train et au prix du bateau ». Pour un aller simple Libreville-Port-Gentil le passager ne déboursera que 36 000 FCFA , tandis que sur l’axe Libreville-Franceville, il ne paiera que 45 000 FCFA. Une véritable aubaine pour les populations en cette période estivale.

Ces tarifs non remboursables, non modifiables et qui intègrent seulement le bagage cabine concerne un premier contingent de 2 000 places. « Ils seront uniquement vendus par les agences Afrijet pour les raisons décrites. Ils vont être progressivement disponibles dès le 6 Juin sur nos 10 vols hebdomadaires qui ont les plus faibles remplissages », a indiqué Marc Gaffajoli.