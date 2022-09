 Gabon: Vladimir Cédric Meyoua prend les rênes du CNEE

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’issue du dernier Conseil des ministres tenu ce lundi 01 septembre 2022 et ponctué de nominations au sein de l’administration que Vladimir Cédric Meyoua a été nommé à la tête du Conseil national de l’eau et de l’électricité (CNEE). Ce dernier remplace Christian Nguimbi qui n’a fait que 1 an à ce poste prestigieux.

A l’heure où le gouvernement entend renforcer son action en lien avec le Plan d’accélération de la Transformation (PAT), une profonde refonte de l’administration est en cours. Toute chose qui s’est materialisé par la nommination de Vladimir Cédric Meyoua en qualité de Directeur général du Conseil national de l’eau et de l’électricité. Il remplace Arnaud Christian Nguimbi évincé après seulement une année de gestion.

Le promu devra mettre un accent particulier sur la gestion efficiente des ressources humaines et le déploiement du CNEE sur le reste du pays. Il fut dire que créée par la loi 019/95 du 23 novembre 1995 et organisée par le décret 0658 du 21 avril 2011, le Conseil National de l’Eau et de l’Electricité a pour mission première de veiller à la fourniture d’eau et l’éclairage public de qualité, aux fins de répondre aux attentes des populations.



Héritant d’une administration en pleine mutation, Vladimir Cédric Meyoua devra poursuivre les chantiers entamés par son prédécesseur. Aussi devrait-il veiller à ce que l’accès à l’eau potable et l’électricité ne soit plus un luxe pour le Gabonais lambda tel que souhaité par Ali Bongo Ondimba qui a réitéré son intention d’améliorer le bien-être des populations avant 2023? date d’arrivée à échéance de son second mandat.