Gabon: Vivo Energy inaugure sa nouvelle station Awendjé II 

Ce jeudi 02 juin 2022 l’entreprise Vivo Energy Gabon a procédé à l’inauguration de la station service Awendjé II situé dans le 3ème arrondissement de la commune de Libreville. Une inauguration qui marque un tournant décisif dans le développement du réseau de station services de cette entreprise détenteur de la licence de distribution et de commercialisation des carburants et lubrifiants Shell et Engen.

C’est en présence du Directeur général des hydrocarbures (DGH), Edgard Mbina Kombila et du Directrice général Vivo Energy Gabon Sarah Doukouré que le vice-président exécutif du groupe Vivo Energy Franck Konan-Yahaut a procédé à l’inauguration officielle de la nouvelle station Awendjé II. Financée sur fonds propres, cette nouvelle station service s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de répondre le plus efficacement possible aux besoins de sa clientèle en matière de consommation de produits pétroliers.

De gauche vers la droite la Directrice générale de Vivo Energy Gabon Sarah Doukouré, le vice-président exécutif du groupe Vivo Energy Franck Konan-Yahaut et le Directeur général des hydrocarbures Edgard Mbina Kombila

Lors de son discours de circonstance, la Directrice générale Vivo Energy Gabon a rappelé l’importance que revêt la mise en service de cette nouvelle station. « Cette inauguration est d’autant plus importante car elle réaffirme l’engagement de croissance de Vivo Energy au Gabon à un tournant majeur de la reprise économique au sortir de la crise liée à la pandémie de covid-19 », a souligné Sarah Doukouré.

Il faut souligner que la grande nouveauté de cette station service réside dans le fait qu’elle est entièrement gérée par des femmes, preuve de l’engagement de Vivo Energy dans la promotion de l’égalité des genres conformément à l’ambition affichée par les plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.



Pour sa part, le Directeur général des hydrocarbures a salué la concrétisation de cet investissement qui contribue à « l’amélioration de l’offre de fourniture d’énergie au bénéfice des populations de Libreville ». Créée en 2011, Vivo Energy est la société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants Shell et Engen auprès des particuliers et des professionnels en Afrique. Elle dispose d’un large réseau de station services et ambitionne de le développer au fil des années.