Gabon: VIVO Energy annonce le retour des lubrifiants Shell

Le samedi 04 juin dernier Vivo Energy Gabon a annoncé le retour sur le marché gabonais des lubrifiants Shell Helix et Shell Rimula. Une annonce qui s’est faite au cours de la 37ème édition de l’Open de Golf de Libreville et qui s’inscrit dans la volonté de cette entreprise d’offrir à sa clientèle des produits de qualité.

En effet, après 5 ans d’absence dans les boutiques des stations service Engen, les lubrifiants Shell ont fait leur grand retour pour les particuliers et les entreprises gabonaises. Des produits issus du leader mondial dans la formulation et la distribution des huiles moteurs depuis plus de cent ans, et dont la marque est reconnue mondialement. Selon la directrice générale de Vivo Energy Gabon Sarah Doukouré, la marque Shell dispose de plusieurs atouts indéniables.

Leader mondial depuis 14 ans dans la formulation et la distribution des lubrifiants, Shell est partenaire historique et un des leaders incontestés sur la Formule 1 avec Ferrari et est désigné comme la marque préférée des lubrifiants. Il faut souligner que sur le marché gabonais, VIVO Energy Gabon commercialise une large gamme adaptée aux véhicules légers Shell Helix et aux véhicules lourds avec Shell Rimula.

Selon le directeur commercial de cette entreprise Jeoffrey Abouiborokara, « la gamme Helix permet une meilleure protection contre les impuretés et les dépôts, une meilleure économie de carburant, une performance en température extrême inégalée, rappelant la promesse de la marque qu’aucune huile ne prend aussi bien soin de votre moteur ». Les consommateurs gabonais pourront désormais bénéficier des lubrifiants Shell Helix à travers un réseau de 6 points de service sur Libreville, Moanda et Port-Gentil et qui sera bientôt porté à 60 points de vente d’ici la fin de l’année.

A noter que cette annonce intervenait en marge de la 37ème édition Open de Libreville qui a vu l’international camerounais Tankou Kuitchou Martial obtenir un billet d’avion Libreville – Dubaï et la gabonaise Makeshi Biolive qui elle a été récompensée pour le drive le plus long en recevant une Smart TV 55”.