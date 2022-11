Gabon: vivez la passion de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 grâce à l’application «Moov TV»

Ecouter cet article Ecouter cet article

En prélude à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 le leader du secteur de la télécommunication Moov Africa Gabon Telecom a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Dans l’optique de satisfaire ses abonnés qu’elle a procédé au lancement de son application « Moov TV » qui propose 4 chaînes NWTV pour vivre la passion du mondial.

C’est au cours d’un point de presse animé par le responsable marketing Moov Africa Gabon Télécom Hicham Ennour et le directeur des services Patrick Mfouba que cette nouvelle offre a été présentée aux hommes et femmes des médias. Une innovation qui s’inscrit dans la volonté de cette opérateur de satisfaire ses abonnés notamment les férus du ballon rond en prélude au mondiale qui s’ouvre ce dimanche 20 novembre.

Les abonnés de Moov Africa-Gabon Telecom pourront suivre en direct la compétition sur les quatres chaînes dédiées au sport NWTV. Une innovation rendue possible grâce à un partenariat avec le groupe de télévision satellite New Work TV, qui propose des programmes variés et attractifs auxquels pourront bénéficier les abonnés.

Ainsi, l’accès aux contenus à travers cette application est basés sur un système de souscription. « L’achat d’une licence d’utilisation sous forme de 3 Pass, avec une gratuité DATA allant jusqu’à 5 Go. Au delà du volume alloué, le client peut choisir entre les pass standard du catalogue Moov Africa où opter pour les pass Moov TV, des pass destinés uniquement au service Moov TV », a indiqué le responsable marketing Moov Africa Gabon Télécom

Pour rappel, l’opérateur de téléphonie mobile Moov Africa Gabon Télécom rassure ses abonnés sur la fluidité lors du fonctionnement de cette nouvelle application. Aussi Moov TV sera toujours opérationnel même après la coupe du monde Qatar 2022.