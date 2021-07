Gabon: visite de contrôle des prix et des stocks de la DGCC à Lambaréné

Le mardi 29 juin 2021 la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) a effectué une visite de contrôle des prix et des stocks à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Une descente de terrain qui s’inscrit dans la volonté des plus hautes autorités de restaurer le pouvoir d’achat en luttant de manière efficiente contre la vie chère.

C’est conduite par son directeur général Luther Steeven Abouna Yangui que la délégation de la DGCC a effectué cette descente sur le terrain dans les grands centres commerciaux de la capitale migovéenne et au sein de l’usine de la Société Olam Palm Gabon. Il était question de procéder au contrôle des prix et des stocks de produits de première nécessité.

Il faut souligner que cette descente de terrain de la Direction générale de la concurrence et de la consommation intervient quelques semaines seulement après la diffusion d’informations faisant état d’une pénurie d’huile dans cette partie du pays. Ainsi, les équipes de cette administration ont procédé à un contrôle méticuleux des prix et des stocks des produits tels que les huiles, le sel, le riz, les produits laitiers, la volaille et le poisson.

Ces visites contrôles ont concerné entre autres les grossistes, les supermarchés et les commerces de proximité. Selon le directeur général de la DGCC, ces inspections permettront « d’établir in situ, que le respect des prix et la disponibilité des produits dans les différents commerces sont effectifs et sans équivoque ». « Les commerçants véreux qui ont pris la liberté d’augmenter les prix de façon cavalière et illégale répondront de leurs infractions et en seront sanctionnés », a averti Luther Steeven Abouna Yangui.