Gabon: Vincent Ella Menie claque la porte des Démocrates pour rejoindre le PDG

Après les départs de Jean-Pierre Doukaga Kassa, Norbert Diramba et Maxime Ondimba, la vague de démissions touchant le parti Les Démocrates se poursuit. La dernière en date et non des moindres est celle du secrétaire général de cette formation politique, Vincent Ella Menie qui aurait décidé de claquer la porte de la formation politique et de rejoindre le Parti démocratique gabonais (PDG).

La saignée dans les rangs des partis politiques d’opposition se poursuit inlassablement. La preuve avec la dernière défection, et non des moindre, enregistrée ce vendredi 22 avril 2022 au sein du parti dirigé par l’ancien président de l’Assemblée nationale Guy Nzouba Ndama.

En effet, selon plusieurs sources le secrétaire général du parti Les Démocrates Vincent Ella Menie aurait décidé de claquer la porte de cette formation politique. Dans la foulée, l’ancien député du 3ème siège du département du Ntem dans la province du Woleu-Ntem a annoncé son retour au sein du Parti démocratique gabonais.

Il faut souligner que cette défection n’est pas la première enregistrée au sein du parti dirigé par Guy Nzouba Ndama. L’ancien président de l’Assemblée nationale a enregistré, il y a à peine deux mois, les départs de Jean-Pierre Doukaga Kassa, Norbert Diramba et Maxime Ondimba. Les deux premiers ont intégré le gouvernement quant au troisième, il a été promu haut commissaire au de la République.