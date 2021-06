Gabon: Vincent de Paul Massassa présent à la 4ème édition du Sommet international du pétrole au Nigéria

Le Nigeria International Petroleum Summit (NIPS) qui s’ouvre ce lundi 7 juin 2021 à Abuja, verra la participation du ministre gabonais du Pétrole, du Gaz et des Mines, Vincent de Paul Massassa. Invité par ses homologues, ce dernier devrait notamment faire la promotion du bassin sédimentaire gabonais au cœur d’un appel d’offres international sur fond de nouveau Code des hydrocarbures.

Placé sous le thème « de la crise aux opportunités : nouvelles approches de l’avenir des hydrocarbures », ce sommet qui réunit notamment les ministres du pétrole du Ghana, de la République démocratique du Congo (RDC), de la Guinée équatoriale et de nombreux investisseurs en quête d’opportunités, tombe à point nommé pour le Gabon, en quête de soutien dans l’optique de rentabiliser son bassin sédimentaire. Et pour cause, plombé par les retombées de la crise du covid, le pays peine à finaliser son 12ème appel d’offres.

En effet, invité par son homologue Sylva Timipre, ministre d’État nigérian aux Ressources pétrolières, à prendre part à la 4e édition du Sommet international du pétrole du Nigeria qui s’ouvre ce lundi 7 juin à Abuja, le ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines, Vincent de Paul Massassa, aura l’occasion une nouvelle fois de présenter les potentialités du bassin sédimentaire gabonais et le caractère attractif de la législation régissant le secteur auprès des compagnies prenant part à cette grande rencontre internationale sur l’or noir.

En véritable VRP (voyageur représentant placier) du Gabon à ce Nigeria International Petroleum Summit (NIPS), Vincent de Paul Massassa devrait donc logiquement profiter de cette occasion, à un peu plus de trois semaines, on le rappelle, de la clôture de ce 12ème appel d’offres. Dans un contexte où le pays entend redynamiser son secteur pétro-gazier à travers une nouvelle stratégie, cette grand-messe du secteur pétrolier africain, devrait donc concourir à offrir au pays une plus grande exposition.