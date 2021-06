Gabon: Victor Missanda reconduit à la tête de l’Udere

Nous vous proposons un audio de cet article

C’est au cours d’un conseil national qui s’est tenu ce samedi 26 juin 2021 que Victor Missanda, président fondateur de l’Union démocratique et républicaine (Udere), a été reconduit à la tête de cette formation politique. Occasion pour ce dernier d’exprimer sa volonté de restructurer le fonctionnement de ce parti membre de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE).

Réunis samedi dernier à son siège d’Essassa, dans le 2ème arrondissement de la commune de Ntoum, à l’occasion de son premier Conseil national, les militants de l’Union démocratique et républicaine ont à nouveau porté Victor Missanda à la tête de cette formation politique. Conservant son fauteuil, ce dernier compte s’atteler à la restructuration dudit parti en revoyant par exemple les rapports entre les partis politiques de la majorité.

Sur ce dernier point, Victor Missanda a tenu à rassurer le Parti démocratique gabonais (PDG) et les autres de la majorité de considérer l’Udere non pas comme adversaire mais plutôt comme allié politique défendant une même cause. « Nous souhaitons par conséquent établir avec eux une concertation politique permanente en toute courtoisie réciproque, en vue d’aboutir à des schémas concertés de gestion de l’Etat », a indiqué Victor Missanda.



Concernant les nouveaux projets de fonctionnement de l’Union démocratique et républicaine, on note comme chantiers prioritaires, la modernisation du parti, la démocratie et la nouvelle philosophie du militantisme. Ce faisant, Victor Missanda a invité l’ensemble des partis politiques de la majorité à se mobiliser derrière le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.