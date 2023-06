Gabon : Victoire Lasseni Duboze candidate à la présidentielle 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 7 mars dernier, soit à l’aube de la célébration de la Journée de la Femme, Victoire Lasseni Duboze a annoncé sa candidature à la Présidentielle d’août 2023. Se positionnant au centre des bords politiques, l’ancienne ministre âgée de 71 ans a décidé de briguer la magistrature suprême pour ramener le Gabon sur le chemin de la « grandeur ».

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Victoire Issembe-Lasseni Duboze s’est lancée dans la course à la présidence de la République. Après une longue période d’hésitation, l’ancienne ministre sous Omar Bongo Ondimba, a fait le pas. « C’est le moment pour moi de mettre fin au suspens.Je suis candidate à l’élection présidentielle de 2023 », a-t-elle souligné.

Une candidate neutre

Tout en précisant que sa candidature ne s’inscrit pas contre un quelconque adversaire politique. « Je suis candidate à la présidence de la République. Non pas contre un compatriote en poste ou un autre qui, comme moi, nourrit de nobles ambitions pour notre pays », a indiqué Victoire Lasseni Duboze. Une position qui tranche avec la tendance.

Malgré un passé dans le Parti démocratique gabonais (PDG) qu’elle quitte en 2008, Victoire Lasseni Duboze n’a pas fait de rétropédalage. Elle poursuit sa quête de liberté nouvelle sans rallier l’opposition. Car pour cette dernière, l’heure est à l’écoute du « peuple gabonais qui n’a de cesse de crier pour plus de justice, de liberté et de dignité ».

Tous unis, on est forts

C’est le leitmotiv de son postulat dans la sphère politique. Victoire Lasseni Duboze laisse parler sa sagesse à 71 ans. Toute chose qui résulte de son expérience en qualité de députée entre 1991 et 2001. Mais également ministre de la Famille et de la Promotion de la femme en 1999. Fort de ce parcours, la candidate prône l’unité et le partage.