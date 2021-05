Gabon: vers une troisième édition du «Projet Idyandja»

Lancée en mars 2018 par l’actuel député du 2ème arrondissement de la commune de Port-Gentil Jean Fidèle Otandault, l’aventure « Idyandja », connaîtra sa 3ème édition sous peu. Ce fonds dédié au financement des activités génératrices de revenus chez les jeunes de la cité pétrolière s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le chômage, accentué par le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a eu un impact sur l’activité économique.

Ce projet placé sous la coordination de la présidente de l’ONG Malachie Pepecy Ogouliguendé rentre dans le cadre de la politique du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, qui souhaitait créer 10 000 emplois par an. Ainsi, après deux éditions qui ont permis de financer les projets de plus d’une centaine de jeunes, cette initiative sera à sa 3ème édition.

Destiné aux jeunes Gabonais âgés de 20 à 35 ans et vivant dans la province de l’Ogooué-Maritime, le « Projet Idyandja » « est un prêt business individuel ou groupal à court terme, destiné à promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes, par le financement des activités ou projets générateurs de revenus à caractère agricole, artisanal et commercial ». Ces projets devront concerner les secteurs de la pêche, de l’agriculture, de la restauration, du BTP, de l’entretien des espaces verts et de la coiffure.

Initié par l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics et député de la commune de Port-Gentil, ce projet s’inscrit dans la volonté de ce dernier de soutenir l’entrepreneuriat et répondre de manière efficiente à la problématique du chômage.