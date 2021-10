Gabon: vers une réunification des héritiers politiques de Pierre Mamboundou?

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la question qui taraude les esprits au lendemain de la commémoration des 10 ans de la disparition du leader de l’Union du peuple gabonais (UPG) Pierre Mamboundou Mamboundou. En effet, à l’initiative de la veuve Augustine Mamboundou et ses enfants l’ensemble des «Héritiers politiques» de l’ancien député de la Dola se sont réunis autour d’une même table pour échanger sur « l’immense œuvre politique » de l’ancien député Maire de Ndendé.

En effet, du jeudi 14 au vendredi 15 s’est déroulée la commémoration du 10ème anniversaire de la mort de l’Opposant Pierre Mamboundou, Président fondateur de l’Union du Peuple Gabonais. C’est donc autour d’une Conférence-débat sous le thème « Vie et œuvre politique de Pierre Mamboundou » que se sont réunis la famille biologique et l’ensemble de la grande famille politique upégiste.

Fait le plus marquant de ce 10ème anniversaire la présence de l’ensemble des héritiers politiques du leader de l’UPG notamment Richard Moulomba Mombo, Jean de Dieu Moukagni Iwangou de l’Union et Solidarité (US), David Philippe Tonangoye, David Mbadinga, ancien Secrétaire exécutif de l’UPG, etc. Cet événement a été marqué par une conférence débat animée par Aimé Moudjiegou Moussavou et Fortuné Matsiengui Mboula, tous deux Docteurs en Sociologie, Enseignants-Chercheurs au département de sociologie à l’Université Omar Bongo (UOB).

Pour le Dr. Aimé Moudjiegou Moussavou, l’idéologie de Pierre Mamboundou « incarnait un ensemble de valeurs, des idées mises en forme comme un monitoring social pour guider les comportements des individus. L’idéologie de Pierre Mamboundou est à la base une idéologie sociale-démocrate qui a été contextualité et qui a permis aux uns et aux autres, aux individus d’origines diverses de se retrouver autour d’un même idéal, un même objectif, un même combat », a-t-il expliqué.