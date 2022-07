Gabon: vers une restructuration du CENAREST

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 8 juillet dernier, s’est tenu à Libreville le 6ème conseil d’administration du Centre national de la recherche scientifique et technologique (Cenarest). Une rencontre qui a permis à cette entité dédiée à la recherche scientifique d’examiner les stratégies à mettre en place afin de participer au développement du pays.

C’est en présence du Commissaire général du Cenarest le Professeur Alfred Ngomanda et des administrateurs du Centre national de la recherche scientifique et technologique que s’est déroulée cette importante réunion, 14 ans après le dernier conseil d’administration. Il était question au cours de cette session ordinaire de réorganiser l’organe technique de coordination et d’application de la politique nationale de recherche du Gabon dans le but de participer de manière efficace au développement du pays, par la qualité de ses programmes.

Classé 12ème sur le continent africain en matière de recherche scientifique, le professeur Alfred Ngomando et les administrateurs ont au cours de cette séance de travail examiné tour à tour le rapport d’activité afin de définir les stratégies de développement des années futures. « À l’issue de cette réunion un certain nombre de recommandations ont été faites, notamment la réorganisation du centre, en vue de le rendre beaucoup plus efficace, dans la mise en œuvre des programmes qui sont extrêmement importants pour le développement de notre pays.», a confié le commissaire général du Cenarest, le Professeur Alfred Ngomanda.



Afin de veiller au réaménagement du mode de fonctionnement, de gestion et de gouvernance du Cenarest, le Professeur Alfred Ngomanda n’a pas manqué de souligner la question de la faible subvention de l’Etat qui est un véritable frein dans la production d’excellents résultats en matière de recherche. « Nous avons chaque année, des difficultés à recouvrir toute la subvention que l’État met à notre disposition. Mettre à disposition des fonds de manière régulière permettra de produire des résultats d’excellence en matière de recherche qui peuvent avoir un impact significatif sur le développement de notre pays.» a-t-il déclaré.

