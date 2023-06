Gabon : vers une rencontre Ali Bongo – Jean Ping à Paris ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après 7 ans de guerre froide et de piques assassines, l’actuel chef de l’État Ali Bongo Ondimba et son challenger Jean Ping seraient-ils sur le point d’enterrer la hache de guerre ? C’est ce que pense savoir l’hebdomadaire L’Aube dans sa parution n° 394 de ce lundi 05 juin 2023 et qui fait état d’une possible rencontre entre les deux hommes à Paris à l’initiative du président français Emmanuel Macron.

Selon nos confrères, cette rencontre n’aurait d’autre but que de décrisper le climat qui prévaut actuellement dans le pays et qui laisse craindre des soubresauts à l’approche des prochaines échéances électorales. Une initiative du président français qui selon nos confrères serait également motivée par la nécessité de préserver la stabilité dans ce pays qui accueille plusieurs investissements français.

Il faut dire que cette éventualité pourrait être corroborée par le tapage médiatique observé autour de la remise à l’ancien candidat à l’élection présidentielle d’un passeport ordinaire des mains des autorités administratives. « Officiellement, il a été question de certaines visites médicales. Mais la réalité serait tout autre. Selon une rumeur persistante, une rencontre entre le président gabonais Ali Bongo Ondimba et son challenger Jean Ping serait en préparation par Emmanuel Macron », révèle L’Aube.

Ainsi, Jean Ping et Ali Bongo seraient appelés à se parler pour trouver une solution à l’enlisement de leur pays. L’hebdomadaire indique d’ailleurs que cette éventualité semblerait être soutenue par des proches des deux hommes. « Pour le Gabon, il n’y a aucune honte à rechercher des voies pour décanter le pessimisme ambiant. Sauf bien sûr pour ceux qui, inondés des privilèges, ignorent le feu qui couve sous nos pieds. À la vérité, la stratégie de débaucher les Opposants a montré ses limites », a confié une source bien autorisée du PDG.

À noter que selon nos confrères, cette rencontre au sommet entre le Président de la République et le « Président élu » pourrait déboucher à l’organisation d’une transition, qui permettrait au pays de panser ses plaies et de rapprocher les ennemis d’hier. « La rencontre qui se tiendrait d’ici la fin de ce mois de juin ou au début de juillet serait déjà préparée par le président français. Il ne resterait qu’à mettre les formes et les conditionnalités pour la mise en marche de cette période transitoire », indique L’Aube.