Gabon: vers une régularisation des situations administratives des sortants école ENS, ENI et ENSET

Le mardi 08 novembre 2022, le ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq a tenu une rencontre avec une délégation du ministère du budget. Au cours de celle-ci, les questions relatives à la régularisation des situations administratives des enseignants sortant des écoles de formation des enseignants a constitué la trame de cette audience.

Le ministre de l’Éducation nationale chargé de l’instruction civique, Camélia Ntoutoume Leclercq a reçu à son cabinet, une importante délégation du ministère du Budget. Au menu de cette séance travail, la situation administrative des enseignants sortis de l’Ecole normale supérieure (ENS), de l’Ecole normale supérieure d’enseignement technique (ENSET), de l’Ecole normale des instituteurs (ENI) et de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) entre 2015 et 2021.

Au cours des échanges avec la délégation venue du ministère du Budget, le membre du gouvernement a rappelé à ses hôtes le besoin urgent de trouver des solutions idoines aux problèmes que rencontrent ses enseignants formés par l’Etat. Aussi, Camélia Ntoutoume-Leclercq a également évoqué le manque criant d’enseignants dans plusieurs établissements scolaires nouvellement construits et équipés.

Pour rappel, cette rencontre avec la patronne de l’éducation nationale fait suite au sit-in organisé par plusieurs promotions des écoles de l’Etat, dans l’enseigne du ministère de l’éducation nationale et qui été relayé par la presse, mais également les réseaux sociaux. Le besoin des enseignants dans les établissements scolaires invite les membres du gouvernement à travailler en parfaite synergie et à décloisonner les services.