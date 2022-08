Gabon: vers une redynamisation des relations bilatérales avec São-Tomé-et-Príncipe

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 8 août 2022, le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu au palais du bord de mer son homologue le président de République démocratique de Sao-Tomé-Et-Principe Carlos Vila Nova. Une rencontre qui vient consolider les relations de coopération bilatérales entre les deux pays.

C’est dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail que le premier citoyen gabonais s’est entretenu avec le Président saotoméen. Occasion pour les deux personnalités de faire le point des relations bilatérales entre les deux pays dans plusieurs domaines.

Au cours de cette rencontre, Ali Bongo Ondimba et son hôte ont tour à tour échangé sur les questions d’ordre économique notamment dans le domaine des transports aérien et maritime mais aussi sur les questions d’ordre culturel. A cet effet, ils ont procédé à la signature d’un accord diplomatique visant à booster les liens de collaboration entre Libreville et São-Tomé afin de rapprocher les deux nations.



Par ailleurs, le Chef de l’Etat et le président santoméen se sont entretenus sur les questions d’actualité du continent. Il s’agit entre autres des questions d’ordre sécuritaire. Selon Carlos Manuel Vila Nova, ce partenariat devrait s’étendre à d’autres secteurs. « J’ose dire après ce que nous avons fait pendant cette visite, qu’il n’y a pas de limites dans les relations de coopération entre les deux pays», a-t-il déclaré.