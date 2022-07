Gabon: vers une redynamisation des pharmacies hospitalières

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 13 juillet 2022, le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et des Affaires sociales, Justine Libimbi épouse Mihindou, a présidé la cérémonie de signature des contrats de cogestion des pharmacies hospitalières entre l’Office pharmaceutique national (OPN) et les Centres hospitaliers universitaires (CHU) de Libreville, Owendo et Jeanne Ebori. Un accord qui a pour objectif d’assurer la disponibilité permanente des médicaments et des consommables dans les structures sanitaires.

C’est dans le cadre de la réforme de l’Office pharmaceutique national, que le ministre délégué de la Santé a pris part à la signature de la convention entre la gestionnaire des stocks de médicaments et les Centres hospitaliers universitaires. Ladite convention permettra de définir les modalités de gestion des pharmacies hospitalières en vue d’assurer une meilleure prise en charge des patients .

Paraphé pour une durée de 3 ans, cet accord permettra également de d’assurer l’approvisionnement de la pharmacie hospitalière, la distribution des médicaments et autres produits de santé aux différents services de l’hôpital, l’organisation fonctionnelle de la pharmacie hospitalière ainsi que sur la dispensation des produits pharmaceutiques aux patients de ces CHU.



Au terme de cette rencontre, Justine Libimbi épouse Mihindou a exhorté l’Office national pharmaceutique (OPN) et le Centres hospitaliers universitaires désignés comme site pilote au respect strict des modalités dudit contrat tout en insistant sur la gestion rationnelle des différents produits pharmaceutiques qui seront mis à la disposition des Pharmacies hospitalières dans le but d’améliorer l’accès des populations aux médicaments.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir plus d'actualités, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'inscris