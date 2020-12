Gabon: vers une redynamisation des comités nationaux scientifique de l’Unesco

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’action de l’Unesco au plan national pour répondre au Programme durable à l’horizon 2030 intitulé « Transformer notre monde », la Commission nationale pour l’Unesco et le Bureau Unesco de Libreville ont organisé ce mercredi 9 décembre 2020, un atelier de redynamisation des Comités nationaux des programmes scientifiques internationaux et intergouvernementaux de l’Unesco.

Ce mercredi 9 décembre 2020 a été l’occasion pour la Commission nationale de l’Unesco et le Bureau Unesco de Libreville de convoquer l’ensemble des comités nationaux des programmes scientifiques internationaux et intergouvernementaux de l’Unesco. Depuis la constitution de ces 10 comités nationaux scientifiques et leur mise en place en 2013, l’heure est la remise à niveau de l’effectivité de ces comités nationaux des programmes scientifiques.

Au programme donc une consultation inclusive de toutes les parties intéressées, notamment les pouvoirs publics, les ONG et les universitaires. Ces derniers se sont saisis de l’occasion pour présenter le bilan des activités de leurs différents comités, leurs besoins et préoccupations. L’objectif étant de mieux envisager les contributions à venir du Gabon aux programmes scientifiques internationaux et intergouvernementaux, le tout dans le but de répondre aux Programmes de développement durable à l’horizon 2030 intitulé, « Transformer notre monde ».

Au terme de ses différentes présentations, la Commission nationale de l’Unesco avec le concours du Bureau de l’Unesco à Libreville a procédé à l’installation et à la réinstallation des présidents desdits comités nationaux scientifiques, marquant ainsi le « renforcement du partenariat » entre les différentes parties prenantes.



L’Unesco pour sa part s’est dit prêt à œuvrer pour accompagner les comités nationaux scientifiques vers la relance effective de leurs activités. « Les comités c’est l’une des composantes importantes de la famille Unesco », a indiqué Dr. Thierry P. Nzamba Nzamba, spécialiste du programme Culture par ailleurs chargé du Bureau Unesco de Libreville.