Gabon: vers une pénurie de carburant à Libreville?

S’achemine-t-on vers une nouvelle pénurie de carburant dans le grand Libreville? C’est la question que l’on serait tentée de se poser ce dimanche, au regard notamment du manque de gasoil ou d’essence constaté dans de nombreuses stations services. En effet, dans bon nombre d’entre elles, des clients sont servis de façon rationnelle, laissant ainsi présager une nouvelle pénurie.

Que se passe-t-il dans les stations services Librevilloises? Telle est la question que doivent se poser les usagers au regard du rationnement observé ces derniers jours. En effet, comme a pu le constater une équipe de Gabon Media Time ayant fait le tour de la capitale, chez de nombreux marketeurs constat a été fait que des clients sont servis au compte goutte, laissant ainsi planer l’idée d’une prochaine pénurie de carburant.

Il faut dire qu’en dépit du fait que le pays produise, raffine et exporte son carburant, les autorités peinent à assurer un niveau suffisant d’approvisionnement dans les stations services. Une situation que vit les populations gabonaises, malgré plus de 12 milliards de FCFA de subventions des produits pétroliers par an. Cette dernière entraîne souvent une paralysie de l’activité économique aussi bien dans la province de l’Estuaire qu’à l’intérieur du pays.



Si pour l’heure la situation semble « sous contrôle » comme nous l’ont confirmé à la fois un responsable d’approvisionnement chez un des opérateurs de la place et un responsable du ministère du Pétrole, joints par la rédaction de GMT, il reste que les différents opérateurs ne servent aux clients que des très faibles quantités leurs permettant de circuler jusqu’à ce que la situation se résolve.