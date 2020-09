Gabon: vers une mise en liberté de Magloire Ngambia

Alors que le procès en détournement de fonds publics qui a conduit Magloire Ngambia ce matin devant la Cour criminelle spéciale de Libreville se poursuit, des informations émanant du Palais de justice font état d’un accord transactionnel entre le parquet général et le mis en cause pouvant déboucher sur sa mise en liberté au terme du procès.

Transporté ce jeudi 24 septembre 2020 depuis la Prison centrale de Libreville pour la Cour criminelle spéciale, Magloire Ngambia pourrait recouvrer sa liberté à l’issue du procès aux dires du procureur général dans son réquisitoire. Le haut magistrat a demandé à la Cour la levée du mandat de dépôt émis contre l’ancien membre du gouvernement, ministre de la Promotion des investissements, des Transports, des Travaux publics, de l’Habitat, du Tourisme et de l’Aménagement du territoire.

Prenant la parole après le greffier qui a repris en long et en large l’ensemble des griefs retenus contre le mis en cause, le procureur général près la Cour criminelle spéciale a quelque peu orienté la présidente de la Cour, ses assesseurs et les jurés sur le dénouement de cette procédure judiciaire qui est intentée contre Magloire Ngambia depuis son arrestation le 18 janvier 2017.

La volonté du parquet général est donc de « déclarer Magloire Ngambia coupable des faits de détournements de deniers qui lui sont reprochés, de couvrir juste la période de la détention, de lever ensuite le mandat de dépôt décerné le 10 janvier et de condamner enfin à 100 millions selon le protocole d’accord », a-t-il déclaré avant que la Cour ne se retire pour délibération. Nous y reviendrons.

