Gabon: vers une harmonisation des primes des agents des régies financières

Si ces dernières semaines, le front social a connu quelques remous du côté des régies financières, la situation semble peu à peu se normaliser. C’est du moins le sentiment qu’on pourrait avoir après la réunion de travail qui s’est déroulée ce mardi 15 septembre 2020 et qui réunissait non seulement les directeurs généraux des Douanes, des Impôts, du Trésor public et des hydrocarbures, mais aussi les responsables syndicaux des régies financières.

Cette réunion qui a eu lieu au sein de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor avait pour objectif de discuter de la formalisation des paiements des primes au sein des régies financières. Une rencontre à laquelle ont pris part les principaux syndicats des régies, notamment la Fédération des collecteurs des régies financières (Fecorefi), le Syndicat national des travailleurs de la douane (Synatrad), le Syndicat national des agents du trésor (SYNAT), et le Syndicat national des agents des hydrocarbures (Synahydro).

Il faut souligner que la présence des organisations syndicales s’inscrit dans la volonté de ces administrations de tenir compte de l’avis des partenaires sociaux. « L’objectif affiché par la tutelle est celui d’harmoniser le système de primes des agents. Les textes réglementaires en discussion permettront d’établir une clé de répartition claire mais surtout de consigner et d’intégrer les notions de performance, d’assiduité et de récompense au mérite lors de l’attribution de ces primes », indique le directeur général du Trésor Franck Yann Koubdje .

A noter que ces textes réglementaires devront faire l’unanimité pour éviter les remous souvent observés au sein des régies financières. Une réforme qui passe nécessairement par la modernisation de ses services.