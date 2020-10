Gabon: vers une amélioration de la gouvernance du bureau des droits d’auteur

C’est sur présentation du ministre de la Culture et des Arts, Michel Menga M’Essone, que le conseil des ministres du vendredi 2 octobre dernier a adopté le projet de décret portant réorganisation du Bureau gabonais des Droits d’auteur et des Droits voisins (Bugada). Une décision qui arrive à point nommé à l’heure où des voix s’élèvent régulièrement du côté de la communauté artistique pour protester contre le fonctionnement de cet organe de gestion collective.

Le gouvernement semble enfin accorder de l’intérêt aux nombreuses revendications des acteurs culturels gabonais, portant notamment sur la condition et le statut de l’artiste. Longtemps discrédité par les acteurs et professionnels de la culture, le Bureau gabonais des droits d’auteur et des Droits voisins (Bugada) créé par le décret n°00264/PR/MENESTFPRSJS du 16 janvier 2013, pourrait connaître une réorganisation et restructuration de ses membres et de ses statuts.

En effet, selon le compte rendu du conseil de ministre du vendredi 2 octobre dernier, la réorganisation consacrée par le présent décret porte sur « la redéfinition de la nature juridique, des missions, de l’organisation et du fonctionnement du Bureau gabonais du droit d’auteur et des droits voisins, créé par le décret n°00264/PR/MENESTFPRSJS du 16 janvier 2013 », a-t-on pu entendre.

En substance, ce qu’il faut retenir, c’est que cette redynamisation du Bugada vise « une rationalisation des effectifs du conseil d’administration ainsi que la création d’unités administratives et de commissions statutaires nécessaires à l’amélioration de la gouvernance de cet organe ».

Voilà qui devrait pouvoir mettre à la communauté artistique gabonaise du baume au coeur quant à l’épineuse gestion de leur droits et répartition de leurs dûs. Une situation qui aura conduit une coalition d’artistes à traîner en justice le Bugada le 6 juillet dernier.