Gabon: vers un retour de Didier Ibrahim Ndong en sélection

Privé de sélection et tout naturellement de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun 2021 après sa prise de position en faveur des footballeurs locaux, Didier Ibrahim Ndong pourrait bien être rappelé par Patrice Neveu. Et pour cause, le sélectionneur des Panthères du Gabon et l’intéressé ont récemment échangé sur le différend et passé l’éponge, rapporte L’Union.

Réputé tête de turc en sélection nationale, Didier Ibrahim Ndong n’est pas moins un patriote affirmé et qui ne rate pas une occasion de le démontrer. Pour preuve, alors que bon nombre d’observateurs le pensaient embarqué dans un bras de fer à n’en point finir, le milieu de terrain du Yeni Malatyaspor en SüperLig s’est entretenu avec le sélectionneur national Patrice Neveu à propos du différend né à la veille de la 33ème édition de la CAN.

« Je me suis entretenu avec Neveu et nous nous sommes compris. J’ai dit au coach ce que je pensais et j’ai compris ce qu’il m’a dit. Je lui ai aussi parlé du rôle qui doit être le mien en sélection », a-t-il confié à notre confrère L’Union dans un long entretien portant sur sa situation en club et les perspectives avec les Panthères du Gabon. Pour « Ndzebo » un retour en sélection est plus qu’envisageable maintenant que le linge sale a été lavé en famille.

« En définitive, il [ le coach Neveu ] s’est dit disposé à tout mettre en œuvre pour me trouver, le cas échéant, un bon club », a-t-il déclaré. Preuve que les deux hommes ont mis chacun de l’eau dans leur vin et décidé de passer à autre chose. Une perspective enthousiasmante pour le Kop gabonais qui espère compter sur l’ensemble de ses fils pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations prochaine qui se déroulera en 2023 en Côte d’Ivoire. Reste à savoir si Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina rejoindront la tanière.