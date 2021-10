Gabon: vers un renforcement de la coopération avec le Togo

Ecouter cet article Ecouter cet article

En visite de travail et d’amitié de 48 heures au Gabon, le Premier ministre togolais Victoire Sidémého Tomégah Dogbé a eu une séance de travail avec le chef du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda. Il était question lors de cette rencontre de faire le point de la coopération entre le Gabon et le Togo et explorer les opportunités de renforcement des relations dans divers domaines.

C’est en présence de plusieurs membres du gouvernement que les deux personnalités ont échangé sur diverses questions d’intérêt commun. En effet, cette rencontre qui s’est déroulée à la salle du conseil interministériel était l’occasion de faire un tour d’horizon de la coopération entre les deux pays.

« L’axe Libreville-Lomé est un modèle de coopération qui matérialise ce partenariat sud-sud. Un partenariat exemplaire et dynamique » a déclaré le Chef du Gouvernement à l’ouverture de la séance de travail. Dans le même ordre d’idées, Victoire Sidémého Tomégah Dogbé et Rose Christiane Ossouka Raponda ont souligné la nécessité d’innover pour tirer, mutuellement, le meilleur profit de cette coopération.

Par ailleurs, les Chefs de Gouvernement ont évoqué la préparation de la 7ème session de la grande commission mixte Gabon-Togo pour définir de nouveaux mécanismes permettant d’exploiter les opportunités d’investissement et de développement au bénéfice des populations des deux pays frères.