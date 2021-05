Gabon: vers un recensement national des éléphants

Pour préserver la faune, actuellement au Gabon, une équipe de scientifiques de la Wildlife conservation society (WCS) et de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) travaille sur le dénombrement des pachydermes en danger critique d’extinction. L’étude s’inscrit dans le cadre du prochain recensement des éléphants dans le pays, le premier depuis 30 ans.

La protection des éléphants a toujours été une préoccupation pour le gouvernement. Pour cette espèce en voie d’instinction, le Gabon va procéder à un recensement national. En partenariat avec la société privée Vulcan Inc, celui-ci dont les résultats sont attendus courant 2021, sera le premier depuis 30 ans dans le pays.

Pour pallier la difficulté de recenser avec précision les éléphants de forêt, les chercheurs ont évalué les performances des méthodologies. « Plus nous serons précis dans le dénombrement des animaux, plus nous serons en mesure d’évaluer la qualité de la vie. Plus nous pouvons compter les éléphants de forêt avec précision, plus nous pouvons mesurer le succès des efforts de conservation », a confié le meneur du projet de ce recensement.



Pour rappel, les éléphants ont été longtemps malmenés par les braconniers d’ivoire, en attestent les derniers évènements en date dans le Sud et le Nord du Gabon. Le but de cette étude axée sur des techniques de capture-recapture spatiale (CRS) est d’établir le premier recensement national des populations d’éléphants, et d’améliorer ainsi leur protection. Le Gabon abrite plus de 50 % de la population restante d’éléphants de forêt, ce qui en fait le pays le plus important pour la conservation des éléphants de forêt.